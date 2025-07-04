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Артур Томилко
Сервисы

Пользователи в разных регионах России сообщили о проблемах с мобильным интернетом

Большинство жалоб на операторов — из Москвы, Чувашской республики, Нижегородской и Смоленской областей.

  • По данным сервиса Downdetector, на проблемы с интернетом жалуются абоненты МТС из Москвы и Московской области, Нижегородской и Тверской областей, а также из Пермского края.
  • На T2 (ранее — Tele2) жалуются пользователи из Пермского края, Чувашской республики, Смоленской области, Тверской области и Нижегородской области.
  • Жалобы на сбой у «Мегафона» поступали в основном из Пермского края, Чувашской республики, Санкт-Петербурга, Самарской и Московской областей.
  • На «Билайн» жаловались из Чувашской республики, Пермского края, Алтайского края, Нижегородской и Смоленской областей.

#новости #сбои

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