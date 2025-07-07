Джек Дорси выпустил бета-версию децентрализованного офлайн-мессенджера BitChat

Он позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети из разных устройств без использования интернета.О приложении Дорси рассказал в X. Он назвал это «проектом выходного дня», для которого изучил принципы работы Bluetooth-сетей, способы хранения и отправки сообщений, а также методы шифрования.По словам Дорси, приложение напоминает IRC (Internet Relay Chat) — системы обмена сообщениями, которые использовались в 1990-х.В документации проекта на GitHub говорится, что BitChat — полностью децентрализованное приложение без серверной инфраструктуры, в котором нет аккаунтов, а для регистрации не нужны электронные адреса или номера телефонов. Сервис работает на основе сетевого стандарта Bluetooth Mesh. Каждое устройство в сети BitChat выступает одновременно как клиент и как передатчик — сообщения могут «перепрыгивать» между ними, чтобы «добраться» до пользователей, которые не связаны между собой напрямую из-за ограниченного радиуса действия Bluetooth.Например, приложение позволяет общаться во время сбоев и отключений интернета или в районах со слабым покрытием сигнала. Пока поддерживается только текст.Сообщения хранятся в памяти устройства и шифруются в зависимости от типа: приватные, групповые или для широкой аудитории. Для личных используется сквозное шифрование, но чтобы связаться с пользователем, нужно знать его юзернейм.Крупные сообщения разбиваются на фрагменты по 500 байт для передачи через Bluetooth. В будущем Дорси планирует добавить поддержку Wi-Fi для увеличения пропускной способности при отправке крупных файлов.Скриншоты vc.ruBitChat доступен для тестирования на iOS с помощью сервиса TestFlight. Его также можно установить на macOS с помощью инструкции на GitHub.В мессенджере можно указать любой юзернейм, отправлять личные сообщения с помощью функции упоминания (@mentions), а также создавать приватные «комнаты» и защищать их паролем.#новости #bitchat