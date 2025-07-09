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Артур Томилко
Сервисы

В Gmail добавили раздел «Управление подписками» для сортировки рассылок и быстрой отписки

Список отправителей формируется на основе частоты писем.

  • Раздел уже добавили в веб-версию Gmail. Он станет доступен всем пользователям почтового сервиса, а также подписчикам Workspace в течение «двух недель», сообщила Google.
  • В приложении для Android «Управление подписками» появится с 14 июля 2025 года, для iOS — с 21 июля.
  • Подписки в разделе отсортированы по частоте рассылок. Также можно узнать, сколько всего писем пришло от каждого отправителя.
  • Рядом с каждой рассылкой есть кнопка для быстрой отписки.
Видео Google 

#новости #gmail

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