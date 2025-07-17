Путин поручил проработать «дополнительные ограничения» для «недружественного» зарубежного ПО

В том числе для коммуникационных сервисов.Правительству России нужно представить свои предложения о введении дополнительных ограничений на использование в России программ из «недружественных» стран до 1 сентября 2025 года. Об этом говорится на сайте Кремля.The Bell отмечает, что «формально — это не про мессенджеры», но формулировка поручения «достаточно широкая, чтобы допустить любую трактовку».О том, что зарубежные сервисы вроде Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) могут заблокировать, пользователи снова заговорили в 2025 году на фоне запуска Max от VK, на базе которого будут развивать национальный мессенджер.В июле глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что предпосылок для их блокировки нет. В России уже действует запрет для госорганов, банков и телеком-компаний на использование зарубежных мессенджеров для общения с гражданами.В мае 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями среди прочего назвал привязанность россиян к западным программам и сервисам «вредными привычками», от которых нужно избавляться. Их, по его словам, «надо душить».После этого глава Минцифры Максут Шадаев допустил поэтапное ограничение доступа к иностранным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги.#новости