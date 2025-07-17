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Таня Боброва
Сервисы

Путин поручил проработать «дополнительные ограничения» для «недружественного» зарубежного ПО

В том числе для коммуникационных сервисов.

  • Правительству России нужно представить свои предложения о введении дополнительных ограничений на использование в России программ из «недружественных» стран до 1 сентября 2025 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
  • The Bell отмечает, что «формально — это не про мессенджеры», но формулировка поручения «достаточно широкая, чтобы допустить любую трактовку».
  • О том, что зарубежные сервисы вроде Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) могут заблокировать, пользователи снова заговорили в 2025 году на фоне запуска Max от VK, на базе которого будут развивать национальный мессенджер.
  • В июле глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что предпосылок для их блокировки нет. В России уже действует запрет для госорганов, банков и телеком-компаний на использование зарубежных мессенджеров для общения с гражданами.
  • В мае 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями среди прочего назвал привязанность россиян к западным программам и сервисам «вредными привычками», от которых нужно избавляться. Их, по его словам, «надо душить».
  • После этого глава Минцифры Максут Шадаев допустил поэтапное ограничение доступа к иностранным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги.

#новости

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