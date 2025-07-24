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Евгения Евсеева
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«Яндекс Маркет» запустил возврат товаров через курьеров «Лавки» — можно заказать продукты и отдать неподошедшую вещь

Услуга платная, стоимость рассчитывается для каждого заказа отдельно.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Теперь покупатели могут одновременно заказать продукты и вернуть товар от «Яндекс Маркета» курьеру — он приедет в течение 15-30 минут, сообщили в компании.
  • Сейчас возврат «по клику» доступен для всех товаров маркетплейса, кроме Ultima, в Москве. В будущем опция будет работать для всего ассортимента и во всех городах присутствия «Яндекс Лавки».
  • Чтобы вернуть товар, нужно в приложении загрузить его фотографию и выбрать возврат «по клику». После этого можно вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке».

#новости #яндекс

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