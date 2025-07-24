Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

В бета-версии WhatsApp* нашли функцию напоминаний о сообщениях

Пользователь сможет вернуться к конкретному сообщению в определённое время.

  • В последней бета-версии мессенджера для Android появилась функция напоминаний для сообщений в чате, обратило внимание WABetaInfo.
  • Пользователь сможет настроить уведомление на два часа, восемь часов или 24 часа либо установить точную дату и время. После этого в окне сообщения появится иконка «колокольчика».
  • В заданное время WhatsApp* отправит уведомление: текст сообщения, превью видео, изображения или GIF-файла, если они есть, и чат, в котором находится сообщение. Издание отмечает, что о создании напоминания будет знать только пользователь.
Источник: WABetaInfo
Источник: WABetaInfo
  • Пока не ясно, когда функция появится на iOS и станет доступна для всех пользователей, указывает MacRumors. Издание отмечает, что такие напоминания удобнее, чем, например, создание скриншота сообщения в надежде вернуться в нему позже.

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
21 комментарий