В бета-версии WhatsApp* нашли функцию напоминаний о сообщениях

Пользователь сможет вернуться к конкретному сообщению в определённое время.В последней бета-версии мессенджера для Android появилась функция напоминаний для сообщений в чате, обратило внимание WABetaInfo.Пользователь сможет настроить уведомление на два часа, восемь часов или 24 часа либо установить точную дату и время. После этого в окне сообщения появится иконка «колокольчика».В заданное время WhatsApp* отправит уведомление: текст сообщения, превью видео, изображения или GIF-файла, если они есть, и чат, в котором находится сообщение. Издание отмечает, что о создании напоминания будет знать только пользователь.Источник: WABetaInfoПока не ясно, когда функция появится на iOS и станет доступна для всех пользователей, указывает MacRumors. Издание отмечает, что такие напоминания удобнее, чем, например, создание скриншота сообщения в надежде вернуться в нему позже.*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости