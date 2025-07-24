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Таня Боброва
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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Starlink

О причинах пока неизвестно.

  • На пике количество жалоб на Downdetector достигало почти 63 тысяч, на 23:02 мск их около 34,5 тысячи. В X пользователи сообщают о неполадках по всему миру.
  • Компания подтвердила сбой в сети и работает над его устранением. Возможные сроки решения проблемы она не уточнила. The Verge отмечает, что это не первый сбой, но они случаются редко.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Starlink — система спутникового интернета от SpaceX, тестирование которой началось в 2020 году. Издание Space.com писало, что по данным на июнь 2025 года, у компании свыше 7800 спутников.
  • В середине июля 2025 года Starlink в партнёрстве с T-Mobile запустила в США сервис T-Satellite, который он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в «мёртвых зонах», где нет связи.
Источник: Thomas Ricker / The Verge
Источник: Thomas Ricker / The Verge

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