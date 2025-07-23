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Данила Бычков
Сервисы

Starlink в партнёрстве с T-Mobile запустила в США сервис T-Satellite — он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в «мёртвых зонах», где нет связи

Подписка стоит $10 в месяц.

  • О запуске T-Satellite на территории США рассказал генеральный директор мобильного оператора T-Mobile Майк Сиверт. Он заявил, что цель компании — полностью устранить «мёртвые зоны».
  • Совместный проект Starlink и T-Mobile позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения даже из тех мест, где полностью отсутствует связь.
  • Подписка на сервис стоит $10 в месяц. Она также доступна абонентам двух других мобильных операторов — AT&T и Verizon. T-Satellite обслуживают 657 спутников Starlink, пишет CNET.
  • К октябрю 2025 года T-Satellite начнёт поддерживать некоторые приложения, включая X и WhatsApp*. В будущем любой абонент в США сможет бесплатно воспользоваться сервисом в случае экстренной ситуации.
  • С декабря 2024 года T-Satellite находился на стадии бета-тестирования. В июле 2025 года его предоставили бесплатно пользователям в нескольких округах Техаса, которые пострадали от наводнения.

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #starlink

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