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Таня Боброва
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В России вступили в силу нормы закона о борьбе с кибермошенничеством, которые позволят отказаться от получения SMS-рассылок

С 1 сентября можно будет отказаться от массовых обзвонов.

  • С 1 августа 2025 года абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых SMS-рассылок, напомнили в Минцифры.
  • Эти нормы прописаны в первом пакете мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Минцифры разработало правила в апреле 2025-го.
  • Для отказа абоненту нужно направить заявление мобильному оператору — в салоне связи или на сайте компании. Детали оказания услуги нужно уточнять у оператора, добавили в ведомстве.
  • Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство, указывали в Минцифры.
  • Кроме того, с 1 сентября 2025 года россияне смогут установить самозапрет на заключение договора с оператором связи — на Госуслугах.

#новости

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