Spotify поднимет цену индивидуальной Premium-подписки на €1 в месяц с сентября 2025 года

Изменение затронет пользователей Европы, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.Источник: LifewireЦена индивидуальной Premium-подписки Spotify варьируется в зависимости от региона: с сентября 2025 года большинство европейских пользователей будут платить €11,99, а индийские — около €2,17 в месяц (1100 рублей и 199 рублей соответственно по курсу ЦБ на 4 августа 2025 года).В подписку входят возможность слушать музыку без рекламы, скачивать треки для прослушивания в офлайне, высокое качество звука и другие функции.Как отмечает Bloomberg, акции Spotify выросли почти вдвое за август 2024 года — июль 2025 года. Вместе с ними увеличились и социальные выплаты сотрудникам во втором квартале 2025 года — на них компания потратила €116 млн. Это вызвало убыток в €0,42 на акцию, тогда как во втором квартале 2024 года прибыль составляла €1,33. По прогнозам аналитиков LSEG, ситуация может повториться и в третьем квартале 2025 года: операционная прибыль может составить €485 млн вместо ожидаемых €562 млн.Компания также заявила, что хочет показывать всем iOS-пользователям цены без учёта комиссии App Store и направлять их напрямую на страницы с подпиской. Пока Spotify добилась таких условий в США, что привело к «положительному росту», по словам директора Дэниэля Эка.Чтобы привлечь пользователей, Spotify также расширяет библиотеку видеоконтента — в том числе через партнёрскую программу для подкастеров. По сообщениям компании, видео на Spotify посмотрели более 250 млн пользователей.#новости