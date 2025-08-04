Spotify поднимет цену индивидуальной Premium-подписки на €1 в месяц с сентября 2025 года

Цена индивидуальной Premium-подписки Spotify варьируется в зависимости от региона: с сентября 2025 года большинство европейских пользователей будут платить €11,99, а индийские — около €2,17 в месяц (1100 рублей и 199 рублей соответственно по курсу ЦБ на 4 августа 2025 года).