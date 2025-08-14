«Яндекс» запустил страховой сервис «Яндекс Забота»

Он будет предлагать продукты в сфере услуг, развлечений, e-commerce и транспорта.Пока сервис работает в приложениях «Яндекса», но в будущем появится на сторонних платформах, сообщила компания.Пользователи могут оформить страховку на услугу или покупку. Например, в «Такси» водителям доступны краткосрочные полисы ОСАГО на срок от одного дня. В «Афише» есть «Гарантия возврата», которая позволяет вернуть полную стоимость билета. На «Маркете» можно оформить дополнительную страховку техники для негарантийных случаев, а в «Доставке» — увеличить размер компенсации при повреждении посылки.В ближайшие месяцы страхование также появится в «Драйве» и «Самокате», добавили в «Яндексе».«Забота» работает как страховой агент — сотрудничает «напрямую» со страховыми компаниями и разрабатывает предложения «с учётом потребностей пользователей». Размер комиссии сервиса зависит «от каждого продукта».В компании ожидают, что спрос на страховку составит от 5% до 50% аудитории каждого сервиса.#новости #яндекс