Евгения Евсеева
Сервисы

Госуслуги смогут присылать одноразовый код для входа в мессенджер Max

Речь о дополнительном способе защиты — вместо подтверждения по SMS.

  • Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщили Минцифры.
  • Получить код можно только для входа. Для смены пароля и восстановления аккаунта коды будут приходить по-прежнему в SMS.
  • Чтобы подключить одноразовый код, нужно зайти в профиль, после чего появится предложение получать коды через Max. Затем нужно телефоном отсканировать QR-код или нажать «подключить». Затем — указать номер телефона, к которому привязаны Госуслуги и привязать его к мессенджеру в чате «Коды безопасности»

#новости #госуслуги

