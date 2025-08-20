Госуслуги смогут присылать одноразовый код для входа в мессенджер Max

Речь о дополнительном способе защиты — вместо подтверждения по SMS.Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщили Минцифры.Получить код можно только для входа. Для смены пароля и восстановления аккаунта коды будут приходить по-прежнему в SMS.Чтобы подключить одноразовый код, нужно зайти в профиль, после чего появится предложение получать коды через Max. Затем нужно телефоном отсканировать QR-код или нажать «подключить». Затем — указать номер телефона, к которому привязаны Госуслуги и привязать его к мессенджеру в чате «Коды безопасности»#новости #госуслуги