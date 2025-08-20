Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Notion добавил офлайн-режим — он доступен в приложении и десктопной версии

Сервис можно использовать без подключения к интернету.

  • Гендиректор Notion Иван Чжао поблагодарил пользователей за терпение и отметил, что офлайн-режим был «запросом №1» на протяжении последних пяти лет.
  • Создавать, редактировать и просматривать заметки в Notion можно без подключения к интернету. Функция доступна в десктопной версии и мобильных приложениях. При подключении к сети Notion синхронизирует все внесённые изменения.
  • Чжао отметил, что добавление офлайн-режима заняло «много времени», потому что компании пришлось создать механизм разрешения конфликтов — когда несколько пользователей без подключения к интернету вносят изменения в документ.
  • В августе 2025 года Notion выпустил iOS-приложение для своего почтового клиента Notion Mail на базе ИИ. Сервис помогает сортировать письма, искать сообщения, составлять черновики и планировать встречи.

#новости #notion

7
12 комментариев