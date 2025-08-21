Популярное
Артур Томилко
Сервисы

«2ГИС» добавил детский профиль с трансляцией местоположения и уведомлениями о передвижении

В будущем в нём появится историю маршрутов.

Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • Детский профиль работает на базе раздела «Друзья на карте», который сервис запустил в феврале 2025 года. Он позволяет делиться своей геолокацией и отслеживать местоположение друзей и близких.
  • Чтобы подключить детский профиль, нужно добавить ребёнка в друзья, затем зайти в его учётную запись и нажать кнопку «Сделать аккаунт детским», рассказали в компании. После этого сервис пришлёт одноразовый код, который нужно ввести на устройстве ребёнка.
  • После этого родитель сможет видеть текущее местоположение ребёнка и уровень заряда его телефона. Можно настроить уведомления о посещении определённых мест (например, школы или дома). Сервис также позволяет построить маршрут до ребёнка — он увидит в виджете, через сколько минут за ним приедут.
  • Если ребёнок выключит телефон, отключит геолокацию или устройство надолго потеряет связь — родитель получит оповещение, что передача данных временно недоступна.
  • В будущем «2ГИС» добавит в детский профиль историю перемещений. Она позволит родителям отслеживать места, в которых бывает ребёнок.
  • Сделать детским можно только профиль ребёнка младше 14 лет, отмечают в компании. По достижении этого возраста он превращается в обычный — продолжать делиться геолокацией можно через функцию «Друзья на карте».

#новости #2гис

