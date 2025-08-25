Мессенджер Max добавил возможность подписывать документы через «Госключ»

Чтобы делать это прямо в приложении.Max встроил технологию электронной подписи «Госключ» — она позволяет клиентам банков, сотовых операторов и других компаний подписывать документы, присланные в мессенджере.Первые компании смогут подключиться к сервису уже в 2025 году.Процесс устроен так: компания направляет клиенту договор на подписание, вместе с ним приходит ссылка на «Госключ», где можно подписать документ. Затем он подтверждает действие, после чего пользователя «возвращает» в мессенджер — там можно скачать подписанный договор или переслать его. Полина ЛааксоСервисы30 июляМинцифры: сообщения, что нацмессенджер Max будет обязательным для подписания всех электронных документов, не соответствуют действительности О том, что «Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись», 30 июля 2025 года написало РБК. #новости #max