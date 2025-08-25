Мессенджер Max добавил возможность подписывать документы через «Госключ»

Процесс устроен так: компания направляет клиенту договор на подписание, вместе с ним приходит ссылка на «Госключ», где можно подписать документ. Затем он подтверждает действие, после чего пользователя «возвращает» в мессенджер — там можно скачать подписанный договор или переслать его.