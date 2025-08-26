Бунт на Imgur: главную страницу фотостока заполнили мемы против его материнской компании — из-за возможного увольнения модераторов

Их заменили на ИИ, после чего модерация ухудшилась, говорят пользователи.Скриншот vc.ruMediaLab купила сервис для обмена изображениями Imgur ещё в 2021 году. В 2023-м компания начала вводить ограничения — например, запретила «непристойный» контент, а также «старые, неактивные и неиспользуемые» изображения.На выходных же 23-24 августа 2025 года у пользователей пропали уведомления и перестали работать ссылки, а все жалобы на это мгновенно удаляли, пишут на Reddit. После этого некоторые пожаловались, что компания либо уволила, либо перевела на аутсорс большую часть команды модераторов, попытавшись заменить их на ИИ. Внимание на это обратил Engadget.Из-за этого система модерации начала работать непоследовательно: одни посты удаляют моментально, а другие не трогают вовсе. При этом блокируются любая критика в адрес MediaLab, жалобы на проблемы и политические посты, а «непристойный» контент остаётся на месте.Кроме того, из-за предполагаемого увольнения модераторов пропала «атмосфера» на сайте: раньше с пользователями часто общались напрямую, чтобы решить их проблему, а теперь сайт превратился в «безликую корпоративную структуру».Как отмечает Engadget, скорее всего главную заполонили мемы, так как нынешняя команда модераторов просто не справляется с потоком критики — хоть и старается удалять её.#новости #imgur