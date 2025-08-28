Популярное
Артур Томилко
Сервисы

«Авито Недвижимость» добавила функцию «раннего доступа к контактам» собственников в категории долгосрочной аренды

Её стоимость — 129 рублей за один контакт.

Источник: «Авито Недвижимость»  
  • В течение первых четырёх часов после публикации объявления пользователи, у которых подключена услуга, могут связаться с арендодателями раньше остальных, рассказали в «Авито». По истечении этого времени, контакты будут доступны всем остальным.
  • До этого функцию тестировали во всех регионах присутствия сервиса, за исключением Москвы, уточнили в компании. Теперь она доступна пользователям по всей России, в том числе в столице.
  • Она подключается автоматически при публикации объявления от собственника — без агентской комиссии. Для арендодателей функция бесплатная.
  • Чтобы получить «ранний доступ к контактам», арендатору нужно выбрать соответствующий фильтр на платформе и подобрать подходящие предложения среди тех, что опубликованы за последние четыре часа.
  • В будущем компания планирует добавить функцию «раннего информирования» о новых объектах, а также гарантию возврата денег в случае неполучения ответа от собственника «в установленное время».

#новости #авито

22 комментария