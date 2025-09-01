Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали показывать на карте актуальные сигналы светофоров в центре Москвы

А «2ГИС» расширил количество районов, где отображаются сигналы.

  • Функцию запустили вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, рассказали в компании.
  • Она работает внутри Садового кольца и в районах Савёловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. В будущем онлайн-светофоры заработают по всей Москве и в других городах России.
  • В компании считают, что обновление «поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными».
  • Чтобы увидеть сигналы светофоров, нужно построить маршрут и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора и сколько времени осталось до смены сигнала — если у светофора есть таймер. При необходимости функцию можно отключить.
  • В апреле 2025 года актуальные сигналы светофоров в части районов Москвы начал показывать «2ГИС». Тогда же «Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора.
  • «2ГИС» 1 сентября 2025 года также расширил количество районов, где в приложении показываются сигналы светофора — внутри Третьего транспортного кольца, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке.

