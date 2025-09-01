«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали показывать на карте актуальные сигналы светофоров в центре Москвы

А «2ГИС» расширил количество районов, где отображаются сигналы.Функцию запустили вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, рассказали в компании.Она работает внутри Садового кольца и в районах Савёловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. В будущем онлайн-светофоры заработают по всей Москве и в других городах России.В компании считают, что обновление «поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными».Чтобы увидеть сигналы светофоров, нужно построить маршрут и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора и сколько времени осталось до смены сигнала — если у светофора есть таймер. При необходимости функцию можно отключить.В апреле 2025 года актуальные сигналы светофоров в части районов Москвы начал показывать «2ГИС». Тогда же «Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора.«2ГИС» 1 сентября 2025 года также расширил количество районов, где в приложении показываются сигналы светофора — внутри Третьего транспортного кольца, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке.#новости #яндекскарты #яндекснавигатор #2гис