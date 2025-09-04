Adobe Premier выпустит полноценное приложение для iPhone

Оно должно выйти 30 сентября 2025 года.В App Store доступна предзагрузка. Требования к ОС — iOS 17.0 и новее. Среди доступных языков — русский. Водяных знаков на контенте не будет.В iOS-версию добавят поддержку 4K HDR и параллельного редактирования нескольких аудиодорожек, а также автоматические субтитры и экспорт в TikTok, YouTube Shorts и Instagram*.Основные возможности Adobe Premier бесплатные. Заплатить придётся за дополнительное место в облаке и кредиты на ИИ-функции: генерацию картинок, аудио и видео и улучшение речи.У Adobe Premier есть iOS-приложение — Premiere Rush, — но это ограниченная версия сервиса для видеомонтажа. Новое будет ближе по функциональности к Adobe Premiere Pro, говорят в компании.Версию для Android разрабатывают, но сроки не называют.*Meta, владеющая Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #adobe