Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Adobe Premier выпустит полноценное приложение для iPhone

Оно должно выйти 30 сентября 2025 года.

  • В App Store доступна предзагрузка. Требования к ОС — iOS 17.0 и новее. Среди доступных языков — русский. Водяных знаков на контенте не будет.
Adobe Premier выпустит полноценное приложение для iPhone
  • В iOS-версию добавят поддержку 4K HDR и параллельного редактирования нескольких аудиодорожек, а также автоматические субтитры и экспорт в TikTok, YouTube Shorts и Instagram*.
  • Основные возможности Adobe Premier бесплатные. Заплатить придётся за дополнительное место в облаке и кредиты на ИИ-функции: генерацию картинок, аудио и видео и улучшение речи.
Adobe Premier выпустит полноценное приложение для iPhone
  • У Adobe Premier есть iOS-приложение — Premiere Rush, — но это ограниченная версия сервиса для видеомонтажа. Новое будет ближе по функциональности к Adobe Premiere Pro, говорят в компании.
  • Версию для Android разрабатывают, но сроки не называют.

*Meta, владеющая Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #adobe

3
10 комментариев