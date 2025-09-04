Власти Непала распорядились заблокировать Facebook*, YouTube и X из-за отсутствия регистрации в стране

Она нужна, чтобы власти могли отслеживать «нежелательный» контент.Министерство связи и информационных технологий Непала поручило Управлению телекоммуникаций заблокировать доступ ко всем платформам, которые не зарегистрировались в стране, пишет The Kathmandu Post.Компаниям дали неделю, начиная с 28 августа 2025 года, на подачу заявки. Теперь срок истёк: заявки не подали в том числе Meta* (владеет Facebook*, Instagram*, WhatsApp*), Alphabet (владелец YouTube), X, Reddit и LinkedIn.TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live включили в списки. Telegram и Global Diary подали заявки и ожидают одобрения. Если компании, которые не подали заявки, завершат регистрацию, их разблокируют «в тот же день».В 2023 году власти Непала постановили заблокировать TikTok. Годом позже запрет решили снять при условии, что китайская ByteDance, владелец соцсети, будет инвестировать в повышение цифровой грамотности, способствовать развитию туризма и выполнит некоторые другие условия.В июле 2025-го в стране распорядились заблокировать Telegram из-за роста случаев мошенничества. В августе The Kathmandu Post писало, что мессенджер заверил правительство, что будет соблюдать местные правила, — и тогда же подал заявку на регистрацию. В министерстве говорили, что вечная блокировка сервисов — это не цель властей.*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости