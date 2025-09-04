Популярное
Таня Боброва
Сервисы

Власти Непала распорядились заблокировать Facebook*, YouTube и X из-за отсутствия регистрации в стране

Она нужна, чтобы власти могли отслеживать «нежелательный» контент.

  • Министерство связи и информационных технологий Непала поручило Управлению телекоммуникаций заблокировать доступ ко всем платформам, которые не зарегистрировались в стране, пишет The Kathmandu Post.
  • Компаниям дали неделю, начиная с 28 августа 2025 года, на подачу заявки. Теперь срок истёк: заявки не подали в том числе Meta* (владеет Facebook*, Instagram*, WhatsApp*), Alphabet (владелец YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
  • TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live включили в списки. Telegram и Global Diary подали заявки и ожидают одобрения. Если компании, которые не подали заявки, завершат регистрацию, их разблокируют «в тот же день».
  • В 2023 году власти Непала постановили заблокировать TikTok. Годом позже запрет решили снять при условии, что китайская ByteDance, владелец соцсети, будет инвестировать в повышение цифровой грамотности, способствовать развитию туризма и выполнит некоторые другие условия.
  • В июле 2025-го в стране распорядились заблокировать Telegram из-за роста случаев мошенничества. В августе The Kathmandu Post писало, что мессенджер заверил правительство, что будет соблюдать местные правила, — и тогда же подал заявку на регистрацию. В министерстве говорили, что вечная блокировка сервисов — это не цель властей.

*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

