Власти Непала распорядились заблокировать Telegram из-за роста случаев мошенничества

В 2023 году в стране ограничили доступ к TikTok, но позже блокировку решили снять.Управление телекоммуникаций Непала дало указание интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к Telegram, пишет The Kathmandu Post.Регулятор обеспокоен ростом случаев использования мессенджера в преступных целях — для онлайн-мошенничества и отмывания денег.Издание отмечает, что в 2023 году власти Непала постановили заблокировать TikTok. Годом позже запрет решили снять при условии, что китайская ByteDance, владелец соцсети, будет инвестировать в повышение цифровой грамотности, способствовать развитию туризма и выполнит некоторые другие условия.В мае 2025 года заблокировать Telegram распорядились власти Вьетнама — из-за нарушения местных законов, писало Reuters.Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images#новости #telegram