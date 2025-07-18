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Таня Боброва
Телеграм

Власти Непала распорядились заблокировать Telegram из-за роста случаев мошенничества

В 2023 году в стране ограничили доступ к TikTok, но позже блокировку решили снять.

  • Управление телекоммуникаций Непала дало указание интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к Telegram, пишет The Kathmandu Post.
  • Регулятор обеспокоен ростом случаев использования мессенджера в преступных целях — для онлайн-мошенничества и отмывания денег.
  • Издание отмечает, что в 2023 году власти Непала постановили заблокировать TikTok. Годом позже запрет решили снять при условии, что китайская ByteDance, владелец соцсети, будет инвестировать в повышение цифровой грамотности, способствовать развитию туризма и выполнит некоторые другие условия.
  • В мае 2025 года заблокировать Telegram распорядились власти Вьетнама — из-за нарушения местных законов, писало Reuters.
Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

#новости #telegram

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