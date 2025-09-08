В Непале протесты против коррупции и блокировки Facebook*, YouTube и других сервисов: протестующие подожгли машину скорой помощи, погибли 19 человек

Власти распорядились заблокировать сервисы в начале сентября 2025 года из-за отсутствия регистрации в стране. Власти Непала заблокировали сервисы Meta* (владеет Facebook*, Instagram*, WhatsApp*), YouTube, X, Reddit и другие платформы, которые не зарегистрировались в стране. И обещали: если компании, не подавшие заявки, завершат регистрацию, их разблокируют «в тот же день».Изначально зарегистрировались TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live, подали заявки Telegram и Global Diary. По данным Reuters, около 90% из 30 млн жителей Непала пользуются интернетом.Утром 8 сентября 2025 года молодые люди начали протесты против коррупции и решения ограничить работу соцсетей, пишет The Kathmandu Post. По данным издания, демонстранты собрались в Катманду, столице Непала. Аналогичные протесты проходят «по всей стране», заявили организаторы.Власти в ответ ввели комендантский час в нескольких районах. Как пишет AP, протестующие окружили здание парламента в столице, после чего прорвались через колючую проволоку. После того, как они попытались проникнуть в здание, полиция открыла огонь, уточняет The Times.Власти сказали Reuters, что полиции разрешили использовать водомёты, дубинки и резиновые пули. В район парламента также направили военных. Некоторые из протестующих подожгли машину скорой помощи и бросали разные предметы в полицию, указывает агентство.По словам The Kathmandu Post, в результате столкновений в Катманду и других городах погибли минимум 19 человек, пострадали — около 350 человек. По данным издания, полиция применяла водомёты, слезоточивый газ и патроны. Посольство России в Непале рекомендовало воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления местных властей.Источник: The Kathmandu Post*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости