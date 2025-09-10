Популярное
Reddit отключил счётчик подписчиков в сабреддитах — его заменили на показатели активности пользователей

Это число посетителей за неделю и количество публикаций и комментариев за тот же период.

Изображение Reddit
Изображение Reddit
  • Платформа считает, что число подписчиков не отражает реальную активность, поскольку пользователи, которые участвуют в обсуждениях, могут быть не подписаны на сообщество.
  • Теперь вместо числа подписчиков в описании сообщества будут два показателя: количество посетителей за последние семь дней, а также число публикаций и комментариев за тот же период — без учёта удалённых.
  • Новые метрики должны лучше показывать, насколько сабреддит «живой» и активный, поясняют в компании. Reddit хочет сделать акцент на реальных участниках и их взаимодействии, а не на «пассивном членстве».
  • Кроме того, изменения должны улучшить модерацию на платформе, отмечает The Verge. Новые показатели будут использовать для ограничения числа активных сабреддитов, которыми может управлять один модератор — максимум пять сообществ с более чем 100 тысячами посетителей в каждом. Лимит не будет распространяться на сообщества с меньшим числом посетителей.

#новости #reddit

3
2
1
23 комментария