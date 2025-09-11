ФАС попросила онлайн-кинотеатры предоставить данные о ПО, используемом для защиты контента от копирования

Служба также хочет узнать, используют ли компании решения, правообладатели которых могут ограничивать их работу в России.Фото ТАССОбращение регулятор направил 3 сентября 2025 года, пишет «Ъ». Онлайн-кинотеатры должны передать ФАС данные об используемом ПО в течение десяти дней.Речь о программах для защиты телесигнала, которые используются для шифрования передаваемого контента, поясняет газета. Служба просит стриминги указать название программы, разработчика или правообладателя и его местонахождение.Помимо этого, ФАС интересует наличие у стримингов ПО, правообладатель которого может устанавливать региональные ограничения — например, на трансляцию контента в России или «отдельных её субъектах».Онлайн-кинотеатры должны в том числе предоставить информацию о наличии на российском рынке аналогов иностранного ПО и обосновать возможность или невозможность их использования.В Start сообщили «Ъ», что изучают обращение ФАС. В Wink заявили, что для защиты контента используют решение отечественного разработчика, включённое в реестр российского ПО. В «Иви», «Кинопоиске», Kion и Okko отказались от комментариев.По словам источников газеты на медиарынке, около 80% компаний продолжают использовать зарубежные решения — «то есть не имеют доступа к управлению системами шифрования». При покупке контента у иностранных мейджоров одним из условий часто становится использование сертифицированных систем безопасности, отмечают они.Внимание ФАС связано с увеличением случаев подмены телесигнала после начала боевых действий в Украине, указывает «Ъ». Летом 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает операторов платного телевидения (спутникового, кабельного и IPTV) использовать для защиты отечественные решения, но его пока не приняли.#новости #онлайнкинотеатры #фас