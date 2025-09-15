Spotify разрешил воспроизводить музыку в любом порядке без подписки

Раньше можно было только включить случайное воспроизведение треков.Источник: Teknoloji HaberleriSpotify объявил, что пользователи без подписки теперь могут слушать любую музыку — без ограничений по воспроизведению.Теперь можно: искать песню по названию и сразу включать её, запускать любой понравившийся трек из плейлиста, а не случайный, делиться аудио с друзьями.Раньше эти функции были доступны только в подписке. При этом, например, в ней остались высокое качество звука и возможность сохранить плейлист для прослушивания без интернета.Тариф обновится постепенно и станет доступен всем пользователям без подписки.#новости #spotify