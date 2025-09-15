Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Крипто
Инвестиции
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Spotify разрешил воспроизводить музыку в любом порядке без подписки

Раньше можно было только включить случайное воспроизведение треков.

Источник: Teknoloji Haberleri
Источник: Teknoloji Haberleri
  • Spotify объявил, что пользователи без подписки теперь могут слушать любую музыку — без ограничений по воспроизведению.
  • Теперь можно: искать песню по названию и сразу включать её, запускать любой понравившийся трек из плейлиста, а не случайный, делиться аудио с друзьями.
  • Раньше эти функции были доступны только в подписке. При этом, например, в ней остались высокое качество звука и возможность сохранить плейлист для прослушивания без интернета.
  • Тариф обновится постепенно и станет доступен всем пользователям без подписки.

#новости #spotify

16
2
30 комментариев