Еврокомиссия запланировала упростить правила использования cookie-файлов, чтобы сократить число всплывающих окон на сайтах — Politico

Баннеры с запросами на использование cookie стали обязательными для издателей в ЕС с 2009 года — они должны были повысить приватность, но на практике пользователи нажимают «принять», не читая условия. Источник: PoliticoЕврокомиссия изучает возможность внесения изменений в правила, которые обязывают сайты получать согласие пользователей на использование cookie-файлов, пишет Politico со ссылкой на участников обсуждения. Среди вариантов — введение большего числа исключений для «безвредных» cookie, связанных с основными функциями сайтов или «простой» статистикой. Также комиссия может разрешить пользователям настраивать предпочтения по использованию cookie один раз, а не на каждом сайте — например, через настройки браузера. Противники реформы опасаются, что расширение категории «безвредных» cookie позволит скрыто использовать их для аналитики и персонализации рекламы.Владельцы сайтов обязаны запрашивать согласие на использование cookie-файлов с 2009 года. После введения требований со стороны ЕС сервисы начали использовать для их соблюдения баннеры и всплывающие окна. Мера должна была защитить пользователей от избыточного отслеживания действий и повысить приватность, отмечает Politico. Но на практике большинство сразу соглашаются на использование cookie, не вникая в детали. В 2025 году Еврокомиссия планирует рассмотреть «Закон о цифровой справедливости» (Digital Fairness Act), направленный на регулирование онлайн-рекламы. Он, в частности, должен защитить пользователей от «манипулятивного дизайна» и других недобросовестных практик.#новости #ес #cookie