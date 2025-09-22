Еврокомиссия запланировала упростить правила использования cookie-файлов, чтобы сократить число всплывающих окон на сайтах — Politico

Еврокомиссия изучает возможность внесения изменений в правила, которые обязывают сайты получать согласие пользователей на использование cookie-файлов, пишет Politico со ссылкой на участников обсуждения.

Среди вариантов — введение большего числа исключений для «безвредных» cookie, связанных с основными функциями сайтов или «простой» статистикой. Также комиссия может разрешить пользователям настраивать предпочтения по использованию cookie один раз, а не на каждом сайте — например, через настройки браузера.

Противники реформы опасаются, что расширение категории «безвредных» cookie позволит скрыто использовать их для аналитики и персонализации рекламы.

Владельцы сайтов обязаны запрашивать согласие на использование cookie-файлов с 2009 года. После введения требований со стороны ЕС сервисы начали использовать для их соблюдения баннеры и всплывающие окна.