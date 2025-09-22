Правительство России определило правила использования QR-кода с Госуслуг наравне с бумажным паспортом

Использовать QR-код можно будет по желанию.Правительство подписало соответствующее постановление, сообщили в Минцифры. Возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях можно будет предъявлять наравне с внутрироссийским паспортом, появится в сервисе «Госдоки» в приложении Госуслуг.На первом этапе QR-код наравне с бумажным документом, удостоверяющим личность, можно будет использовать: в кино или музеях при проходе на мероприятия с возрастным ограничением; для входа в офисные центры с пропускной системой; при покупке товаров 18+ в магазинах; при отправке или получении посылок и заказных писем.На последующих этапах: в организациях финансового рынка; для получения некоторых госуслуг в МФЦ; в салонах сотовых операторов; в частных медицинских организациях; при заселении в гостиницы.При проверке в организациях будут показывать только данные, необходимые для конкретной ситуации, отметили в ведомстве. Например, билетёр в кино увидит только фотографию и сведения о возрасте. Предъявить QR-код можно будет только в организациях, подключенных к сервису «Госдоки». Возможность предъявлять бумажные документы останется.В России уже тестируют возможность, например, заселения в гостиницы без паспорта — при помощи биометрии. В мае 2025 года сервис «Мигом» запустили в одном из московских отелей.Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте» в сентябре 2023 года. Согласно ему, документы, удостоверяющие личность, а также «иные выданные госорганами документы», которые россиянин предоставляет в электронном виде через мобильное приложение Госуслуг, будут по силе приравнены к бумажным оригиналам.#новости