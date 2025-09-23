Популярное
Таня Боброва
Сервисы

WhatsApp* добавил функцию перевода сообщений в свои приложения

Она доступна в личных чатах, группах и обновлениях каналов.

Бета-версия функции перевода на Android. Источник: WABetainfo
  • Функция начнёт постепенно появляться у пользователей Android-устройств и iPhone, рассказал мессенджер в своём блоге.
  • Первым на старте доступно шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Вторым — более 19.
  • Для перевода нужно нажать на сообщение и удержать его, а затем выбрать «Перевести» и язык.
  • Пользователи Android также могут включить автоматический перевод для всей переписки в чате. Мессенджер отметил, что сообщения переводятся на устройстве пользователя.
  • Функция перевода сообщений появилась в бета-версии WhatsApp* для Android в 2024 году.

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

14
5
1
1
41 комментарий