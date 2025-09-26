«Литрес» запустил продажи бумажных книг

За счёт нового направления компания планирует увеличить выручку на 10-15%. Фото «Ведомости» На старте в «Литрес» будет представлено 30% ассортимента сети «Читай-город — Буквоед» — около 42 тысяч наименований, рассказали «Ъ» в сервисе. До конца 2025 года его планируют расширить до 100%.Пока доставлять бумажные книги будут только в точки продаж «Читай-города». В дальнейшем планируют добавить другие варианты, а также запустить оформление предзаказов, заявил глава «Литрес» Сергей Анурьев.По его словам, синергия бумажного и электронного формата — «одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России». В компании рассчитывают, что запуск нового направления позволит увеличить выручку на 10-15%, а в перспективе сможет приносить до 100 млн рублей в месяц.Одной из причин, по которой «Литрес» решил развивать бумажное направление, может быть желание попасть под будущую программу аналога «Пушкинской карты» для покупки книг среди молодёжи, полагает источник «Ъ» на рынке.По данным «Эксмо-АСТ», объём рынка бумажных книг в 2024 году вырос на 7% и составил 98 млрд рублей. При этом продажи в книжных магазинах опустились до исторического минимума — 74 млн экземпляров.#новости #литрес