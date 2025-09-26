Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

«Литрес» запустил продажи бумажных книг

За счёт нового направления компания планирует увеличить выручку на 10-15%.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • На старте в «Литрес» будет представлено 30% ассортимента сети «Читай-город — Буквоед» — около 42 тысяч наименований, рассказали «Ъ» в сервисе. До конца 2025 года его планируют расширить до 100%.
  • Пока доставлять бумажные книги будут только в точки продаж «Читай-города». В дальнейшем планируют добавить другие варианты, а также запустить оформление предзаказов, заявил глава «Литрес» Сергей Анурьев.
  • По его словам, синергия бумажного и электронного формата — «одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России». В компании рассчитывают, что запуск нового направления позволит увеличить выручку на 10-15%, а в перспективе сможет приносить до 100 млн рублей в месяц.
  • Одной из причин, по которой «Литрес» решил развивать бумажное направление, может быть желание попасть под будущую программу аналога «Пушкинской карты» для покупки книг среди молодёжи, полагает источник «Ъ» на рынке.
  • По данным «Эксмо-АСТ», объём рынка бумажных книг в 2024 году вырос на 7% и составил 98 млрд рублей. При этом продажи в книжных магазинах опустились до исторического минимума — 74 млн экземпляров.

#новости #литрес

5
2
5 комментариев