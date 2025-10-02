Сервис спутниковой связи T-Sattelite, работающий на базе Starlink, начал поддерживать «Google Карты», WhatsApp* и X

Его можно использовать в «мёртвых зонах», где нет связи. T-Sattelite расширила список доступных пользователям приложений. Совместный проект Starlink и мобильного оператора T-Mobile запустили в июле 2025 года — изначально пользователям была доступна только отправка текстовых сообщений из «мёртвых зон», где полностью отсутствует связь.В сентябре 2025 года вышло первое крупное обновление T-Sattelite, позволившее использовать несколько приложений, включая Apple Music, на устройствах с iOS 26. Теперь к ним добавились «Google Карты», WhatsApp*, X, AllTrails, CalTopo и несколько других приложений.С помощью T-Sattelite пользователи смогут отправлять сообщения и изображения в WhatsApp*, а также совершать голосовые и видеозвонки — даже в групповых чатах. Поддержка X позволит публиковать тексты, фотографии, видео и просматривать ленту.Сервис пока работает только в США, подписка на него стоит $10 в месяц. Она также доступна абонентам двух других мобильных операторов — AT&T и Verizon. T-Satellite обслуживают более 600 спутников Starlink.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #starlink