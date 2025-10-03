В Госуслуги добавили возможность пожаловаться на управляющую компанию, которая ограничивает доступ интернет-провайдеров в ЖК

На сайт добавили форму обратной связи, с помощью которой жильцы домов, где ограничен доступ провайдеров, могут пожаловаться на действия управляющей компании, говорится в сообщении министерства.

К обращению можно прикрепить относящиеся к проблеме документы, а также переписку с управляющей компанией и провайдером.

Минцифры «в зависимости от типа проблемы» ответит на жалобу в срок до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете Госуслуг. В министерстве добавили, что после «получения полного комплекта документов» направят их в прокуратуру.

В апреле 2024 года вступил в силу закон, по которому управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ в многоквартирные дома без взимания платы за размещение оборудования. Однако его соблюдают не все, отмечают в Минцифры.

В мае 2025 года ФАС обнаружила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области есть дома, где подключиться можно лишь к Lovit — собственному интернет-провайдеру застройщика.

Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit. В конце марта 2025 года из-за атаки жители остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома. После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон.