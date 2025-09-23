Популярное
Евгения Евсеева
Право

ФАС возбудила антимонопольное дело против ПИК — из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика

Компании может грозить штраф.

Источник: «Коммерсантъ»
  • Ведомство установило, что входящие в группу ПИК оператор связи Lovit и управляющие компании жилых комплексов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ограничивали другим интернет-провайдерам доступ к инфраструктуре.

  • По мнению ФАС, такие действия ущемляют интересы жильцов и могут ограничить конкуренцию на рынке услуг доступа в интернет. Поэтому служба возбудила антимонопольное дело.

  • В мае 2025 года ФАС обнаружила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области есть дома, где подключиться можно лишь к Lovit — собственному интернет-провайдеру застройщика.

  • Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit. В конце марта 2025 года из-за атаки жители остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.

  • По действующему закону управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ в многоквартирные дома без взимания платы за размещение оборудования.

  • После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома.

