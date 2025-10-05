Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Сервисы

Производители аэротакси Joby и Archer Aviation провели первый публичный демополёт на американском авиашоу

Зрители отметили «низкий» уровень шума машин.

Источник: Business Insider
Источник: Business Insider
  • Компании представили свои аэротакси в действии на калифорнийском авиашоу Salinas 4 октября 2025 года, сообщает Business Insider. Посетители также смогли заглянуть в кабину Joby и задать вопросы инженерам.
  • Электрические летательные аппараты Joby вмещают до пяти человек, включая пилота. Взлетают и садятся они вертикально, а в воздухе переходят в горизонтальный полёт, как самолёт — благодаря пропеллерам, способным менять угол наклона в полёте.
Видео с авиашоу Salinas. Источник: Instagram (принадлежит запрещённой в России Meta)
  • Обе компании делают ставку на низкошумный режим работы, отмечает издание. По словам главы производственного направления Joby Дидье Пападопулоса, «шум летательных аппаратов должен сливаться с городским». Он пояснил, что компания добивается этого за счёт коротких лопастей и электродвигателей, «обеспечивающих мощность без высоких оборотов».
  • Летом 2025 года Joby провела первые испытания с пилотом на борту в Дубае, где готовится запустить полноценный сервис в 2026-м: компания рассчитывает выполнять рейсы на дистанции 30-50 км. С 2027 года она планирует перевозить пассажиров из международного аэропорта Дубая в город Рас-эль-Хайма.
  • В сентябре 2025 года Archer Aviation отчиталась об «успешном» испытании Midnight на высоте более 2000 м. Она планирует обслуживать VIP-гостей и некоторых посетителей на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

#новости

3
2
14 комментариев