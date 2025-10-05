Производители аэротакси Joby и Archer Aviation провели первый публичный демополёт на американском авиашоу

Зрители отметили «низкий» уровень шума машин.Источник: Business InsiderКомпании представили свои аэротакси в действии на калифорнийском авиашоу Salinas 4 октября 2025 года, сообщает Business Insider. Посетители также смогли заглянуть в кабину Joby и задать вопросы инженерам.Электрические летательные аппараты Joby вмещают до пяти человек, включая пилота. Взлетают и садятся они вертикально, а в воздухе переходят в горизонтальный полёт, как самолёт — благодаря пропеллерам, способным менять угол наклона в полёте.Видео с авиашоу Salinas. Источник: Instagram (принадлежит запрещённой в России Meta)Обе компании делают ставку на низкошумный режим работы, отмечает издание. По словам главы производственного направления Joby Дидье Пападопулоса, «шум летательных аппаратов должен сливаться с городским». Он пояснил, что компания добивается этого за счёт коротких лопастей и электродвигателей, «обеспечивающих мощность без высоких оборотов».Летом 2025 года Joby провела первые испытания с пилотом на борту в Дубае, где готовится запустить полноценный сервис в 2026-м: компания рассчитывает выполнять рейсы на дистанции 30-50 км. С 2027 года она планирует перевозить пассажиров из международного аэропорта Дубая в город Рас-эль-Хайма.В сентябре 2025 года Archer Aviation отчиталась об «успешном» испытании Midnight на высоте более 2000 м. Она планирует обслуживать VIP-гостей и некоторых посетителей на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.#новости