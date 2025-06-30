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Таня Боброва
Транспорт

Разработчик аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation доставил первый аппарат в ОАЭ для запуска коммерческих перевозок

Их планируют начать в 2026 году.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Joby Aviation успешно завершила лётные испытания с пилотом на борту и приступила к подготовке запуска коммерческих операций в Дубае, пишет The Verge.
  • Разработчик подписал соглашение с дубайскими регуляторами в 2024 году. Оно предполагает в том числе строительство четырёх посадочных площадок для летательных аппаратов стартапа.
  • Компания планирует предлагать услуги в международном аэропорту (DXB), в районах Palm Jumeirah, Dubai Marina и Dubai Downtown. Например, время из аэропорта в Palm Jumeirah, как ожидается, займёт на аэротакси 12 минут.
  • Электрические летательные аппараты Joby Aviation с вертикальным взлётом и посадкой имеют шесть роторов и вмещают до пяти человек, включая пилота. По словам производителя, они могут развивать скорость примерно до 320 км/ч и летать с «минимальным» уровнем шума.
Источник: канал Joby Aviation на YouTube

#новости #jobyaviation

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