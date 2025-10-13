Колл-центры начали обходить требования по маркировке звонков — они совершают вызовы с номеров без идентификатора

Преположительно, с личных номеров сотрудников.Источник: Getty ImagesЗвонок совершается с неопознанных мобильных номеров, и только после ответа на него абонент узнаёт, что разговор проводится, например, в рамках соцопроса. С подобными случаями столкнулись журналисты «Ведомостей» и CNews.Во всех случаях звонки поступали якобы от имени ВЦИОМ (исследовательская компания, которая проводит социологические или маркетинговые опросы — vc.ru), но идентификатор организации на экране не отображался.В компании объяснили «Ведомостям», что «аналитический центр ВЦИОМ не обзванивает респондентов напрямую, звонки совершают подрядчики — колл-центры». Что именно за колл-центры — не уточнили.Тенденцию подтверждают опрошенные изданием эксперты на рынке. Они предполагают, что колл-центры могут звонить с личных SIM-карт сотрудников.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет.Штрафов за отсутствие маркировки пока нет, но эта услуга — платная. Использование мобильных номеров сотрудников помогает компаниям снизить расходы и избежать лишних тарифных платежей, считают эксперты.Артур ТомилкоСервисы18 сентБанки столкнулись с блокировкой 30% звонков клиентам из-за новых мер по борьбе с массовыми вызовами Они предложили доработать закон.#новости