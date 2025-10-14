Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Ъ»: операторы не смогли настроить период охлаждения для иностранных SIM-карт — на них не приходят сообщения и не работает интернет

Успешно сделать это получилось только у T2.

Источник: Flickr
  • После «периода охлаждения» в 24 часа на иностранные SIM-карты не приходят SMS, также есть проблемы с мобильным интернетом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и жалобы пользователей.
  • Иностранные операторы 7 октября 2025 года сообщали о блокировке интернета на их SIM-картах в течение суток после въезда в Россию. Минцифры меру не комментировало.
  • При этом проблемы есть не у всех операторов связи, пишет издание.

Включить таймер на 24 часа смог только Т2, у других операторов не было технической возможности ограничить период одними сутками, и у них ограничение передачи данных и SMS действовало на всё время пребывания владельца иностранной карты на территории России.

источник «Ъ» на телеком-рынке
  • По словам источника «Ъ», это обусловлено технической возможностью обрабатывать сигнальный трафик от входящих роумеров, «то есть запоминать время первоначальной регистрации абонента-роумера в сети и включать таймер на 24 часа».
  • Другой источник говорит, что скоро операторы «всё отладят» и система будет работать. На это он закладывает три-четыре недели. В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.
Таня Боброва
Сервисы
Иностранные операторы сообщили о блокировке интернета на их SIM-картах в течение суток после въезда в Россию

Минцифры меру не комментировало, но в августе 2025 года предлагало ввести «период охлаждения» для иностранных SIM-карт.

Источник: Julia Volk / Pexels

#новости

