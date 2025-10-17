В «Википедии» рассказали о снижении трафика на фоне роста популярности нейросетей и появления ИИ-сводок в поисковиках

Это может снизить поддержку проекта со стороны волонтёров и спонсоров.Фото UnsplashВесной 2025 года «Википедия» зафиксировала аномальный рост трафика — это побудило разработчиков провести аудит своих систем обнаружения ботов, пишет 404media со ссылкой на директора по продуктам Wikimedia Foundation Маршалла Миллера.После внесения изменений оказалось, что количество посещений «Википедии» «живыми людьми» снизилось на 8% по сравнению с уровнем 2024 года.Миллер связывает тенденцию с развитием нейросетей и их влиянием на то, как пользователи ищут информацию. Кроме того, поисковые системы и соцсети начали предлагать сгенерированные сводки, которые снижают прямые переходы на сайты. Об этом же говорят издатели СМИ.По словам Миллера, сокращение трафика «Википедия» может привести к снижению поддержки проекта со стороны волонтёров и спонсоров. Он отметил, что Wikimedia Foundation разрабатывает «технические решения, чтобы обеспечить более ответственный доступ к контенту со стороны третьих лиц», а также работает над популяризацией сервиса среди молодёжи через YouTube, TikTok, Roblox и Instagram.Таня БоброваAI30 апрWikipedia начнёт использовать ИИ для автоматизации «рутинных» задач редакторов и модераторов Например, для поиска информации и переводов статей.#новости #википедия