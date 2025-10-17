Популярное
В «Википедии» рассказали о снижении трафика на фоне роста популярности нейросетей и появления ИИ-сводок в поисковиках

Это может снизить поддержку проекта со стороны волонтёров и спонсоров.

Фото Unsplash
Фото Unsplash
  • Весной 2025 года «Википедия» зафиксировала аномальный рост трафика — это побудило разработчиков провести аудит своих систем обнаружения ботов, пишет 404media со ссылкой на директора по продуктам Wikimedia Foundation Маршалла Миллера.
  • После внесения изменений оказалось, что количество посещений «Википедии» «живыми людьми» снизилось на 8% по сравнению с уровнем 2024 года.
  • Миллер связывает тенденцию с развитием нейросетей и их влиянием на то, как пользователи ищут информацию. Кроме того, поисковые системы и соцсети начали предлагать сгенерированные сводки, которые снижают прямые переходы на сайты. Об этом же говорят издатели СМИ.
  • По словам Миллера, сокращение трафика «Википедия» может привести к снижению поддержки проекта со стороны волонтёров и спонсоров. Он отметил, что Wikimedia Foundation разрабатывает «технические решения, чтобы обеспечить более ответственный доступ к контенту со стороны третьих лиц», а также работает над популяризацией сервиса среди молодёжи через YouTube, TikTok, Roblox и Instagram.
