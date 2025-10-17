WhatsApp* протестирует лимиты на отправку сообщений без ответа для борьбы со спамерами

Сами лимиты пока не раскрывают.Источник фото: TechCrunchПланами WhatsApp* поделился с TechCrunch. По словам издания, учитываться будут «все сообщения», после которых нет ответа от собеседника. Как только тот ответит, счётчик обнулится.Лимит будет месячным. Конкретный «потолок» не называют — говорят, что протестируют разные ограничения в нескольких неназванных странах «в ближайшие недели».Пользователям и компаниям, которые почти достигнут лимита, будут показывать предупреждение со счётчиком — чтобы они могли избежать блокировки в чате.По словам компании, «среднестатистические» пользователи вряд ли достигнут лимита, так что для них ничего не изменится. Мера направлена на спамеров.*Meta, которой принадлежит WhatsApp, Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости