Полина Лааксо
Сервисы

WhatsApp* протестирует лимиты на отправку сообщений без ответа для борьбы со спамерами

Сами лимиты пока не раскрывают.

Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • Планами WhatsApp* поделился с TechCrunch. По словам издания, учитываться будут «все сообщения», после которых нет ответа от собеседника. Как только тот ответит, счётчик обнулится.
  • Лимит будет месячным. Конкретный «потолок» не называют — говорят, что протестируют разные ограничения в нескольких неназванных странах «в ближайшие недели».
  • Пользователям и компаниям, которые почти достигнут лимита, будут показывать предупреждение со счётчиком — чтобы они могли избежать блокировки в чате.
  • По словам компании, «среднестатистические» пользователи вряд ли достигнут лимита, так что для них ничего не изменится. Мера направлена на спамеров.

*Meta, которой принадлежит WhatsApp, Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

5
3
1
1 ответ на пост
23 комментария