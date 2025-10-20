Сбой облачного сервиса Amazon Web Services затронул некоторые американские авиакомпании — пассажиры не могли сдать багаж и зарегистрироваться на рейс

Также пострадали «тысячи» других сервисов. Сбой у Amazon Web Services затронул авиакомпании Delta и United, пишет CNBC. Пассажиры жаловались, что не могут зарегистрироваться на рейс, у некоторых пропадали бронирования на сайтах перевозчиков и была недоступна функция выбора мест.Часть пассажиров из-за сбоя «несколько часов» не могла сдать багаж, отмечает издание. United подтвердила, что произошёл «системный сбой, влияющий на работу онлайн-сервисов».Delta и United — американские авиакомпании, выполняющие рейсы по всему миру. Они входят в тройку крупнейших авиаперевозчиков мира по рыночной капитализации.Сбой облачного сервиса Amazon Web Services произошёл утром 20 октября 2025 года и затронул пользователей и компании по всему миру. Среди пострадавших — Perplexity, Coinbase, Duolingo, Signal, Airtable, Canva, Snapchat, Fortnite, Zoom и «тысячи» других сервисов.По данным The New York Times, большинство пострадавших от сбоя сервисов и сайтов уже возобновили свою работу.#новости #amazon