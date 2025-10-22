Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Региональные операторы связи призвали изменить правила маркировки вызовов — «Ъ»

В нынешнем виде они дискриминируют небольших игроков, считают они.

  • Больше 60 региональных операторов связи из более чем 15 российских регионов написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изменить правила маркировки вызовов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с письмом.
  • По словам операторов, предложенная операторами «большой четвёрки» (это «Мегафон», МТС, «Билайн» и T2) схема маркировки «создаёт условия для дискриминации операторов связи». Также они считают, что цены на звонки для их абонентов-юрлиц вырастут в среднем более чем на 40% — с 1,5 до 2,1 рубля за минуту.
  • Они предлагают ввести определение массовых и автоматизированных вызовов, чтобы «исключить злоупотребления», так как «доведение вызова до абонента ставится в фактическую зависимость» от критериев операторов «большой четвёрки», которые те не раскрывают.
  • Кроме того, они предлагают маркировать звонки через единую госсистему «Антифрод» для сокращения затрат.

  • Крупные операторы указывают, что для выявления массовых звонков уже используются специальные алгоритмы, а их технология — коммерческая тайна. А в Минцифры заявили, что система «Антифрод» не предназначена для маркировки.

  • Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет.
Евгения Евсеева
Сервисы
Колл-центры начали обходить требования по маркировке звонков — они совершают вызовы с номеров без идентификатора

Преположительно, с личных номеров сотрудников.

Источник: Getty Images

#новости #маркировказвонков

9
1
17 комментариев