Региональные операторы связи призвали изменить правила маркировки вызовов — «Ъ»

В нынешнем виде они дискриминируют небольших игроков, считают они.Больше 60 региональных операторов связи из более чем 15 российских регионов написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изменить правила маркировки вызовов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с письмом.По словам операторов, предложенная операторами «большой четвёрки» (это «Мегафон», МТС, «Билайн» и T2) схема маркировки «создаёт условия для дискриминации операторов связи». Также они считают, что цены на звонки для их абонентов-юрлиц вырастут в среднем более чем на 40% — с 1,5 до 2,1 рубля за минуту.Они предлагают ввести определение массовых и автоматизированных вызовов, чтобы «исключить злоупотребления», так как «доведение вызова до абонента ставится в фактическую зависимость» от критериев операторов «большой четвёрки», которые те не раскрывают.Кроме того, они предлагают маркировать звонки через единую госсистему «Антифрод» для сокращения затрат.Крупные операторы указывают, что для выявления массовых звонков уже используются специальные алгоритмы, а их технология — коммерческая тайна. А в Минцифры заявили, что система «Антифрод» не предназначена для маркировки.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет.Евгения ЕвсееваСервисы13 октКолл-центры начали обходить требования по маркировке звонков — они совершают вызовы с номеров без идентификатора Преположительно, с личных номеров сотрудников.#новости #маркировказвонков