Австралийский регулятор подал в суд на Microsoft за «введение в заблуждение» насчёт повышения цен на подписку Microsoft 365

Компания «не обозначила» наличие «дешёвых» тарифных планов, считают в Комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC).Источник: TechRepublicПо данным регулятора, с октября 2024 года компания стала предлагать пользователям Microsoft 365 новые расценки на тарифные планы. Например, персональный план подорожал на 45% и стал стоить 159 австралийских долларов, а семейный вырос на 29% до 179 австралийских долларов (8370 и 9424 рубля по курсу ЦБ на 27 октября 2025 года). В оба плана добавили доступ к ИИ-ассистенту Copilot.При этом Microsoft не объяснила пользователям в рассылках и корпоративном блоге, что они могли остаться на своих тарифных планах, без использования Copilot — этот вариант показывали на сайте компании только при попытке отмены подписки, считает ACCC. По её словам, такой подход создаёт у пользователей «ложное впечатление» о доступных вариантах.Регулятор планирует взыскать с австралийской Microsoft и головной компании штрафы, компенсации для клиентов, возмещение судебных расходов и запретить подобные действия в будущем. По подсчётам ACCC, количество австралийских пользователей Microsoft 365 — около 2,7 млн человек.Комиссия заявила, что точную сумму взыскания определит суд. И напомнила, что максимальный штраф за нарушение закона о защите прав — 50 млн австралийских долларов или 30 % от скорректированного оборота компании за «период нарушения».Представитель Microsoft сообщил Reuters, что компания изучает претензии.#новости