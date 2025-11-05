Новый стартап соосновательницы сервиса Replika с ИИ-компаньонами привлёк $20 млн

Он называется Wabi — это платформа для создания и поиска мини-приложений.Источник: аккаунт Wabi в XЕвгения Куйда описывает стартап Wabi как «YouTube для приложений» — платформу, на которой пользователи могут создавать мини-приложения с помощью текстовых промптов и делиться ими с друзьями. Об этом пишет TechCrunch.Стартап привлёк $20 млн в предпосевном раунде инвестиций от соучредителя AngelList Навала Равиканта, гендиректора Y Combinator Гарри Тана, сооснователя Twitch Джастина Кана и других бизнес-ангелов. «Значительную часть» денег потратят на расширение команды разработчиков.Закрытая бета-версия Wabi запустилась в октябре 2025 года. На сайте можно записаться в лист ожидания. Над моделью монетизации стартап пока раздумывает. Но, вероятно, это будет не реклама: по словам Куйды, реклама «портит пользовательский опыт».В начале ноября сервис добавил возможность ставить лайки, комментировать, просматривать профили пользователей и делать «ремиксы» приложений.#новости