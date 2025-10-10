Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Основательница сервиса Replika с ИИ-компаньонами ушла с поста гендиректора и основала новый стартап

Он называется Wabi — это платформа для создания мини-приложений и обмена ими.

Фотография из архива Евгении Куйда
Фотография из архива Евгении Куйда
  • Евгения Куйда ушла с должности руководителя компании в начале 2025 года, теперь её возглавляет бывший операционный директор Дмитрий Клочко, пишет Business Insider.
  • Куйда осталась в компании в качестве советника, также она продолжает быть её крупнейшим акционером.
  • Новый стартап — это платформа для создания мини-приложений, а также поиска и обмена ими. Других подробностей Куйда не раскрыла, сославшись на то, что сейчас проходит «очень закрытое» бета-тестирование, а публичный запуск состоится в «ближайшее время». В команде — десять человек.
  • Подробностей, привлекал ли Wabi инвестиции, тоже нет. Но Ludlow Ventures, один из первых инвесторов Replika, указал стартап как часть своего портфеля, отмечает издание.
#новости #replika

