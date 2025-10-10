Основательница сервиса Replika с ИИ-компаньонами ушла с поста гендиректора и основала новый стартап

Он называется Wabi — это платформа для создания мини-приложений и обмена ими.Фотография из архива Евгении КуйдаЕвгения Куйда ушла с должности руководителя компании в начале 2025 года, теперь её возглавляет бывший операционный директор Дмитрий Клочко, пишет Business Insider.Куйда осталась в компании в качестве советника, также она продолжает быть её крупнейшим акционером.Новый стартап — это платформа для создания мини-приложений, а также поиска и обмена ими. Других подробностей Куйда не раскрыла, сославшись на то, что сейчас проходит «очень закрытое» бета-тестирование, а публичный запуск состоится в «ближайшее время». В команде — десять человек.Подробностей, привлекал ли Wabi инвестиции, тоже нет. Но Ludlow Ventures, один из первых инвесторов Replika, указал стартап как часть своего портфеля, отмечает издание.Истории12.04.2019Четыре жизни Replika: что происходит с проектом, создающим цифровую копию человека В этом году сервис запустит монетизацию и превратится в личного ИИ-психолога. #новости #replika