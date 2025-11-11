Популярное
Google Play начнёт предупреждать о приложениях, которые чрезмерно расходуют заряд аккумулятора

Изменения введут с 1 марта 2026 года.

Изображение Android Developers Blog
Изображение Android Developers Blog
  • О нововведении рассказали в блоге разработчиков Android. В основе функции лежит метрика Excessive Partial Wake Locks, разработанная совместно с Samsung, — она позволяет выявлять случаи чрезмерного использования батареи смартфона.
  • В частности, функция отслеживает приложения, которые блокируют переход устройства в спящий режим, чтобы продолжать работу в фоновом режиме. Чрезмерным в Google Play считают, если приложение блокирует переход в спящий режим более двух часов в течение суток.
  • Приложения, которые превышают порог, будут помечаться в Google Play специальной плашкой, с предупреждением для пользователей. Такие сервисы также могут исключить из рекомендаций, отметили разработчики.

