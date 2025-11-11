Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Скорость активации SIM-карт, которые «вернулись» из международного роуминга, составит от десяти секунд до нескольких минут после авторизации по капче

В зависимости от загруженности сети.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Уточнением о скорости поделилось Минцифры. Как быстро SIM-карта заработает, если позвонить в колл-центр, вместо того чтобы решать капчу, не рассказали.
  • С 10 ноября 2025 года операторы по требованию регуляторов ввели суточный «период охлаждения» для российских «симок», которые «вернулись» из международного роуминга или были неактивны 72 часа.
  • Уведомление о блокировке с информацией о способах её снять пользователь получит от оператора. По словам Минцифры, эта мера «позволят повысить защиту от беспилотников».
Источник: atorus.ru
Источник: atorus.ru

#новости

9
2
1
49 комментариев