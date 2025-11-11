В зависимости от загруженности сети.Источник фото: «РИА Новости»Уточнением о скорости поделилось Минцифры. Как быстро SIM-карта заработает, если позвонить в колл-центр, вместо того чтобы решать капчу, не рассказали.С 10 ноября 2025 года операторы по требованию регуляторов ввели суточный «период охлаждения» для российских «симок», которые «вернулись» из международного роуминга или были неактивны 72 часа.Уведомление о блокировке с информацией о способах её снять пользователь получит от оператора. По словам Минцифры, эта мера «позволят повысить защиту от беспилотников».Источник: atorus.ru#новости