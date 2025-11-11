Пользователи в Санкт-Петербурге пожаловались на сбой в работе мобильного интернета

Отключения связаны с «мерами безопасности», говорит один из операторов.Сбой произошёл днём 11 ноября 2025 года: по данным сервиса Downdetector, за сутки на проблемы пожаловались свыше 2600 пользователей из Санкт-Петербурга.По словам «Фонтанки», проблемы наблюдают в разных районах города и у разных операторов — работают только сервисы из «белого списка». У одного из редакторов vc.ru в Санкт-Петербурге тоже не работает мобильный интернет у МТС.По информации 78.ru, проблемы есть в Василеостровском районе и на юге города — в Шушарах, в районе станций метро «Звёздная» и «Купчино». По данным «Бумаги» — ещё и в Адмиралтейском районе, на «Нарвской», на юге и юго-западе Санкт-Петербурга.В T2 сообщили «Фонтанке», что отключения «связаны с мерами безопасности», сейчас «сеть работает в штатном режиме». Другой федеральный оператор отметил, что блокировка — не на его стороне.Артур ТомилкоСервисы13:58В администрации Ульяновска сообщили об отключении мобильного интернета в некоторых зонах города «до конца СВО» По словам местных чиновников, аналогичные меры могут вводить и в других регионах — вокруг «объектов специального назначения». Решения принимают на федеральном уровне, пояснили они.#новости #санктпетербург