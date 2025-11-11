Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Пользователи в Санкт-Петербурге пожаловались на сбой в работе мобильного интернета

Отключения связаны с «мерами безопасности», говорит один из операторов.

  • Сбой произошёл днём 11 ноября 2025 года: по данным сервиса Downdetector, за сутки на проблемы пожаловались свыше 2600 пользователей из Санкт-Петербурга.
  • По словам «Фонтанки», проблемы наблюдают в разных районах города и у разных операторов — работают только сервисы из «белого списка». У одного из редакторов vc.ru в Санкт-Петербурге тоже не работает мобильный интернет у МТС.
  • По информации 78.ru, проблемы есть в Василеостровском районе и на юге города — в Шушарах, в районе станций метро «Звёздная» и «Купчино». По данным «Бумаги» — ещё и в Адмиралтейском районе, на «Нарвской», на юге и юго-западе Санкт-Петербурга.
  • В T2 сообщили «Фонтанке», что отключения «связаны с мерами безопасности», сейчас «сеть работает в штатном режиме». Другой федеральный оператор отметил, что блокировка — не на его стороне.
Артур Томилко
Сервисы
В администрации Ульяновска сообщили об отключении мобильного интернета в некоторых зонах города «до конца СВО»

По словам местных чиновников, аналогичные меры могут вводить и в других регионах — вокруг «объектов специального назначения». Решения принимают на федеральном уровне, пояснили они.

Фото РБК 

#новости #санктпетербург

1
1
72 комментария