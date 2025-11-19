Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

«Мы подвели клиентов и интернет в целом»: Cloudflare объяснила причины глобального сбоя

Компания признала его самым серьёзным с 2019 года.

  • 18 ноября 2025 года у пользователей по всему миру перестали работать X, Spotify, ChatGPT, Sora, Claude, Shopify, Truth Social и другие сервисы. В Cloudflare ещё вечером 18 ноября сказали об устранении сбоя, но пользователи всё ещё жаловались на ошибки.
  • Проблемы вызвал некорректный конфигурационный файл для системы защиты от вредоносных ботов Bot Management. Из-за изменений в правах доступа в базе данных ClickHouse запрос, который формирует этот файл, начал возвращать дубли записей.
  • Размер файла превысил допустимые лимиты, и основной прокси-движок Cloudflare стал массово выдавать ошибки. В результате сервисы клиентов, которые подключили фильтрацию ботов, по ошибке блокировали в том числе «живой» трафик.
  • Техдиректор Cloudflare Дэйн Кнехт извинился перед клиентами и пользователями за то, что компания их подвела.

Сама ошибка, её последствия и время на устранение недопустимы. Мы работаем над тем, чтобы подобное не повторилось. Я понимаю, какие проблемы мы создали. Но доверие наших клиентов — наша главная ценность. И мы сделаем всё возможное, что вернуть его.

Дэйн Кнехт, техдиректор Cloudflare

