«Мы подвели клиентов и интернет в целом»: Cloudflare объяснила причины глобального сбоя

Компания признала его самым серьёзным с 2019 года. 18 ноября 2025 года у пользователей по всему миру перестали работать X, Spotify, ChatGPT, Sora, Claude, Shopify, Truth Social и другие сервисы. В Cloudflare ещё вечером 18 ноября сказали об устранении сбоя, но пользователи всё ещё жаловались на ошибки.Проблемы вызвал некорректный конфигурационный файл для системы защиты от вредоносных ботов Bot Management. Из-за изменений в правах доступа в базе данных ClickHouse запрос, который формирует этот файл, начал возвращать дубли записей.Размер файла превысил допустимые лимиты, и основной прокси-движок Cloudflare стал массово выдавать ошибки. В результате сервисы клиентов, которые подключили фильтрацию ботов, по ошибке блокировали в том числе «живой» трафик.Техдиректор Cloudflare Дэйн Кнехт извинился перед клиентами и пользователями за то, что компания их подвела.Сама ошибка, её последствия и время на устранение недопустимы. Мы работаем над тем, чтобы подобное не повторилось. Я понимаю, какие проблемы мы создали. Но доверие наших клиентов — наша главная ценность. И мы сделаем всё возможное, что вернуть его. Дэйн Кнехт, техдиректор Cloudflare#новости #cloudflare