Евгения Евсеева
Сервисы

МТС, «Мегафон» и T2 пригрозили «Билайну» судом и ФАС — он пообещал клиентам выплаты за звонки от других операторов

Они считают, что такие действия нарушают «баланс интересов» на рынке.

  • 17 ноября 2025 года «Билайн» объявил, что будет выплачивать по 50 копеек за каждую входящую минуту звонка от другого оператора клиентам с подпиской. Кроме того, он пообещал скидку в 50% на оплату услуг связи за переход от другого оператора со своим номером, пишет «Коммерсантъ»
  • После этого МТС, «Мегафон» и T2 потребовали от «Билайна» «незамедлительно» прекратить акции, иначе они обратятся с исками о взыскании убытков в суд, а также в ФАС, чтобы признать действия оператора недобросовестной конкуренцией.
  • Как отмечает издание, операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своей сети. Чем больше вызовов оператор получает от других компаний, тем больше денег он выручает. Средняя ставка — 1 рубль за минуту разговора.
  • В ФАС сказали «Коммерсанту», что проверят действия «Билайна», если получат обращения операторов.
  • В «Билайне» заявили, что намерены продолжать акцию, и добавили: компания «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынка». Например, в банковской сфере используется кешбэк — финансовая организация делится с клиентом частью межбанковской комиссии.

#новости

76 комментариев