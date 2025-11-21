МТС, «Мегафон» и T2 пригрозили «Билайну» судом и ФАС — он пообещал клиентам выплаты за звонки от других операторов

Они считают, что такие действия нарушают «баланс интересов» на рынке. 17 ноября 2025 года «Билайн» объявил, что будет выплачивать по 50 копеек за каждую входящую минуту звонка от другого оператора клиентам с подпиской. Кроме того, он пообещал скидку в 50% на оплату услуг связи за переход от другого оператора со своим номером, пишет «Коммерсантъ»После этого МТС, «Мегафон» и T2 потребовали от «Билайна» «незамедлительно» прекратить акции, иначе они обратятся с исками о взыскании убытков в суд, а также в ФАС, чтобы признать действия оператора недобросовестной конкуренцией.Как отмечает издание, операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своей сети. Чем больше вызовов оператор получает от других компаний, тем больше денег он выручает. Средняя ставка — 1 рубль за минуту разговора.В ФАС сказали «Коммерсанту», что проверят действия «Билайна», если получат обращения операторов.В «Билайне» заявили, что намерены продолжать акцию, и добавили: компания «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынка». Например, в банковской сфере используется кешбэк — финансовая организация делится с клиентом частью межбанковской комиссии. #новости