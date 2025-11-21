Популярное
Артур Томилко
Сервисы

Gemini добавили в Android Auto — нейросеть позволяет управлять маршрутом, отвечать на сообщения и использовать сервисы Google c помощью голосовых команд

По словам компании, обновление доступно по всему миру и поддерживает 45 языков.

Изображение Google 
Изображение Google 
  • Если приложение Gemini установлено на телефоне, ИИ-функции в Android Auto станут доступны автоматически, рассказала Google.
  • Например, можно попросить добавить дополнительную остановку в маршрут или рассказать о местах по пути — нейросеть соберёт информацию из интернета и отзывов пользователей.
  • С помощью Gemini также можно ответить на сообщение в мессенджере, получить сводку писем из почты, управлять календарём и создавать заметки.
  • Google представила модель Gemini 3 Pro 18 ноября 2025 года. По словам компании, превью-версия модели «значительно превосходит» Gemini 2.5 Pro во всех основных бенчмарках и способна решать сложные задачи по широкому кругу тем. В ответах модель предлагает то, что пользователю «нужно услышать», а не что он «хочет услышать».

#новости

