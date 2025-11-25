Популярное
Signal добавил в iOS-приложение возможность создавать резервные копии переписок

Сообщения можно хранить бесплатно без ограничения по сроку, для хранения медиафайлов больше 45 дней нужна подписка.

Источник: Getty Images / NBC News
  • Мессенджер добавил в своё iOS-приложение возможность сохранять и восстанавливать чаты в случае потери или поломки смартфона, пишет The Verge. С сентября 2025 года функцию тестировали в бета-версии для Android.
  • В бесплатной версии пользователи могут хранить до 100 МБ текстовых сообщений без ограничения по сроку, а также фотографии, видео и другие медиафайлы — за последние 45 дней. Для снятия ограничений можно оформить подписку за $1,99 в месяц (около 157 рублей по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 года).
  • Чтобы получить доступ к резервной копии, нужно использовать 64-значный ключ, сгенерированный на устройстве. Если пользователь потеряет ключ, восстановить его не получится.
  • Включить резервное копирование можно в настройках, там же — подтвердить ключ для восстановления данных. В будущем Signal планирует добавить функцию и в своё десктопное приложение, пишет издание.
  • Signal — мессенджер с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием. В России его заблокировали в августе 2024 года за «нарушение требований законодательства», каких именно — Роскомнадзор не уточнял.

#новости #signal

5
28 комментариев